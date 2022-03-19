Как вести себя с ребенком во время военных действий, важные правила для взрослых.

Как пишет Politeka.net, на странице Ровенской областной военной администрации опубликовали важную информацию о том, как помочь ребенку успокоиться во время военных действий.

Во время критической ситуации, которая произошла в результате ведения боевых действий, нельзя давить на ребенка, заставлять его рассказывать в деталях, что произошло и как он себя чувствует. Первая психологическая помощь детям предоставляется во время чрезвычайной ситуации или сразу после кризиса.

В кризисной ситуации дети реагируют не так, как взрослые. Они имеют конкретные потребности в зависимости от возраста и их расположения. Дети уязвимы к неблагоприятным последствиям из-за того, что они маленькие, социально и эмоционально привязаны к родителям или опекунам.

Каким детям необходима первая психологическая помощь? Прежде всего она нужна не всем. Как и взрослые, некоторые дети очень хорошо переносят трудный опыт. Ваша тактика: наблюдай, слушай, связывай. Большинство детей хорошо восстанавливается, если они объединились с родителями или воспитателями.

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