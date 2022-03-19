Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный - успешный бизнесмен, который стал популярным блогером благодаря участию в "Холостячке" со Златой Огневич, где он стал победителем. Теперь за звездой следят десятки тысяч фанатов в Инстаграм, где в этот раз Андрей показал, как проводит время с дочерью, подбадривая ее в это тяжелое время.
"Дурачимся", - написал Задворный под фото.
На кадре Андрей прижался к малышке, а та в свою очередь была в слаймсе на лице. Девочка улыбалась, смотря в камеру.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
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