Предприниматель Андрей Задворный, который победил на шоу "Холостячка" со Златой Огневич, показал свою дочь, поделившись новым фото в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный - успешный бизнесмен, который стал популярным блогером благодаря участию в "Холостячке" со Златой Огневич, где он стал победителем. Теперь за звездой следят десятки тысяч фанатов в Инстаграм, где в этот раз Андрей показал, как проводит время с дочерью, подбадривая ее в это тяжелое время.

"Дурачимся", - написал Задворный под фото.

На кадре Андрей прижался к малышке, а та в свою очередь была в слаймсе на лице. Девочка улыбалась, смотря в камеру.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"И к чему это", "С каких пор "Дуркуємо" в переводе стало "Давай разбираться вместе".

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