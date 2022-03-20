На період воєнного стану для забезпечення підтримки громадян та бізнесу Верховною Радою прийнято зміни до податкового законодавства, розроблені Мінфіном, Урядом та народними депутатами. Про це повідомила прес-служба Мінфіну.

Ключові зміни:

Добровільна сплата єдиного податку для ФОП 1-ї- 2-ї групи та ЄСВ для фізосіб-підприємців.

Звільнення від оподаткування ПДФО допомоги постраждалим від військової агресії РФ.

Особливості нарахування окремих податків та зборів в умовах воєнного стану, зокрема, плати за землю, екологічного податку та ЄСВ.

0% ставка акцизу на пальне, та зменшення ставки ПДВ на пальне з 20 до 7%.

Єдиний податок для суб’єктів господарювання з оборотом до 10 млрд грн з обороту в обсязі 2%.

Звільнення підприємств та ФОПів 2-ї 3-ї групи від сплати ЄСВ за найманих працівників, покликаних до лав ЗСУ, в інші збройні формування (зокрема територіальну оборону).

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