На період воєнного стану для забезпечення підтримки громадян та бізнесу Верховною Радою прийнято зміни до податкового законодавства, розроблені Мінфіном, Урядом та народними депутатами. Про це повідомила прес-служба Мінфіну.

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Ключові зміни:

  • Добровільна сплата єдиного податку для ФОП 1-ї- 2-ї групи та ЄСВ для фізосіб-підприємців.
  • Звільнення від оподаткування ПДФО допомоги постраждалим від військової агресії РФ.
  • Особливості нарахування окремих податків та зборів в умовах воєнного стану, зокрема, плати за землю, екологічного податку та ЄСВ.
  • 0% ставка акцизу на пальне, та зменшення ставки ПДВ на пальне з 20 до 7%.
  • Єдиний податок для суб’єктів господарювання з оборотом до 10 млрд грн з обороту в обсязі 2%.
  • Звільнення підприємств та ФОПів 2-ї 3-ї групи від сплати ЄСВ за найманих працівників, покликаних до лав ЗСУ, в інші збройні формування (зокрема територіальну оборону).

ВСУ, ТРО, тероборона

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