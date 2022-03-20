На период военного положения для обеспечения поддержки граждан и бизнеса Верховной Радой приняты изменения в налоговое законодательство, разработанные Минфином, Правительством и народными депутатами. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Ключевые изменения:

Добровольная уплата единого налога для ФЛП 1-й - 2-й группы и ЕСВ для физлиц-предпринимателей.

Освобождение от обложения НДФЛ помощи пострадавшим от военной агрессии РФ.

Особенности начисления отдельных налогов и сборов в условиях военного положения, в частности, платы за землю, экологического налога и ЕСВ.

0% ставка акциза на топливо, и уменьшение ставки НДС на топливо с 20 до 7%.

Единый налог для субъектов хозяйствования с оборотом до 10 млрд грн с оборота в объеме 2%.

Освобождение предприятий и Фопов 2-й 3-й группы от уплаты ЕСВ за наемных работников, призванных в ряды ВСУ, в другие вооруженные формирования (в частности территориальную оборону).

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