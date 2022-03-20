Водіям слід бути уважними і слідувати правилам, інакше вони можуть залишитися без авто.

Як пише Politeka.net, у соціальній мережі розповіли, як борються з правопорушниками та нетверезими водіями, а також у кого забирають авто для допомоги ЗСУ. Також нещодавно у Білій Церкві патрульні поліцейські вилучили вантажівку у водія.

"19 березня, під час патрулювання Білої Церкви, екіпаж батальйону патрульної поліції отримав орієнтування на автомобіль Mercedes Sprinter під керуванням водія 1970 р. н.

У водія були явні ознаки алкогольного сп'яніння. Показник драгера склав 2.12 проміле. Транспортний засіб було вилучено. Надалі цей автомобіль буде переданий у використання ЗСУ " -сказано в повідомленні Телеграм-каналу.

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У кризовій ситуації діти реагують не так, як дорослі. Вони мають конкретні потреби в залежності від віку та їх розташування. Діти вразливі до несприятливих наслідків через те, що вони маленькі, соціально та емоційно прив'язані до батьків або опікунів.

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