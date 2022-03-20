Водителям следует быть внимательными и следовать правилам, иначе они могут остаться без авто.

Как пишет Politeka.net, в социальной сети рассказали, как борются с правонарушителями и нетрезвыми водителями, а также у кого забирают авто для помощи ВСУ. Также недавно в Белой Церкви патрульные полицейские изъяли грузовик у водителя.

«19 марта, во время патрулирования Белой Церкви, экипаж Батальона патрульной полиции получил ориентировку на автомобиль Mercedes Sprinter под управлением водителя 1970 г.р.

У водителя были явные признаки алкогольного опьянения. Показатель драгера составил 2.12 промилле. Транспортное средство было изъято. В дальнейшем этот автомобиль будет передан в использование ВСУ» - сказано в сообщении Телеграм-канала.

Мы также писали, в сети рассказали, как успокоить ребенка: во время критической ситуации, которая произошла в результате ведения боевых действий, нельзя давить на ребенка, заставлять его рассказывать в деталях, что произошло и как он себя чувствует. Первая психологическая помощь детям предоставляется во время чрезвычайной ситуации или сразу после кризиса.

В кризисной ситуации дети реагируют не так, как взрослые. Они имеют конкретные потребности в зависимости от возраста и их расположения. Дети уязвимы к неблагоприятным последствиям из-за того, что они маленькие, социально и эмоционально привязаны к родителям или опекунам.

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