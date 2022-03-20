Про це оголосив голова правління залізничної компанії Олександр Камишин в ефірі всеукраїнського телемарафону.

З 21 березня українці знову повинні будуть платити за квитки на потяги. При цьому мова йде тільки про поїздки із Заходу в центр, на схід і на південь країни, а також за кордон. Всі евакуаційні поїзди в напрямку заходу України все так само залишаються безкоштовними.

"Платний проїзд для рейсів, які із заходу їдуть в центр, на схід і на південь. І вже на цьому тижні ми повертаємо платний проїзд за кордон", - розповів Камишин.

поїзд, Укрзалізниця

За словами представників Укрзалізниці, систематизований продаж квитків на міжнародні рейси дозволить пасажирам планувати свої поїздки заздалегідь і забезпечить людей гарантованими місцями у вагонах.

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«Ми бачимо нормалізацію трафіку за кордон-близько 12 тисяч пасажирів на день замість 20 тисяч ще тиждень тому», - повідомили в компанії.

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Також з 21 березня Укрзалізниця запустить човникові рейси Дарниця – Святошино, які допоможуть киянам добиратися з лівого берега столиці на правий. Ці поїзди ходитимуть щогодини з 07:30 до 18:30.

Нагадаємо, вагони Росії працюватимуть на економіку України: їх стоїть на коліях 15 тисяч.

Як повідомляла Politeka, окупанти обстріляли евакуаційний поїзд, в "Укрзалізниці" повідомили деталі.

Також Politeka писала, що в УЗ розповіли, як будуть вивозити тисячі тіл окупантів.