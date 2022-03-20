Генштаб ЗСУ повідомив, як на поточний момент йдуть справи в Україні, опублікувавши вечірню оперативну інформацію.

Як пише Politeka.net, українці 25-ту добу продовжують захищати Україну від російських окупаційних військ. Генштаб опублікував вечірнє зведення на офіційній сторінці в Фейсбук 18 березня, розповівши, як зараз йдуть справи в Україні.

"Окупаційні війська втратили наступальний потенціал, їх просування зупинено майже у всіх напрямках. Противник продовжує нести втрати, має значні проблеми з комплектуванням підрозділів і частин особовим складом, логістикою", - було написано в публікації.

Також зазначено, що зараз в Росії відбувається прихована мобілізація і навіть довелося залучити Лівію, яка дасть найманців для російської армії. Триває ще мобілізація в окупованих територіях Луганської та Донецької області.

"Під час здійснення чергової спроби наступу на Київ, окупанти втратили зведений загін 6-го танкового полку. Завдяки активним діям підрозділів Збройних Сил України в окремих напрямках у Броварському районі підрозділи противника залишаються відрізаними від постачання палива та продовольства", - також було зазначено у зведенні.

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