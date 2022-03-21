Результати, як пише Politeka.net, Арестович опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Хтось нудів, що рейкова війна в Херсонській області неможлива", - прокоментував Арестович знімок, на якому видно, що якась частина залізничного полотна залишилася без рейок.

"Ювелірна робота", «Для наших людей немає нічого неможливого», «Ахахах , блін красені, не очікував що знайдуться сміливці», "циганам двічі говорити не потрібно", - жартують і захоплюються коментатори в мережі.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Росія перекидає війська і техніку залізницею, тому Арестович доступно пояснив українцям, як вони можуть цьому перешкодити: знімати або розкручувати рейки, псувати дроти і всю систему залізниць.

Представник ОП закликав почати на цих територіях "тотальну рейкову війну".

"Особливо це стосується нинішніх і колишніх залізничників - рознесіть нахрен залізницю з Криму на Херсон, з Криму на Мелітополь, все, що є на півночі, особливо Валуйки-Куп'янськ. Далі розберемося і полагодимо", – закликав Арестович.

"Рейкова війна" в першу чергу стосується напрямків:

Крим-Мелітополь;

Крим-Херсон;

Валуйки-Куп'янськ,

Гомель-Київ (загальний напрямок).

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