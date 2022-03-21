Рашисти поспішили і вже наштампували медалей За взяття Києва, Одеси, Львова.
Фото так званих "нагород" показав у сврем телеграм-каналі глава Миколаївської ВОГА Віталій Кім.
Нагадаємо, після провалу в Україні Путін переходить до "плану Б", стало відомо, в чому він полягає
Також Politeka.net повідомляла, що противник втратив можливість наступати, Арестович розкрив масштаби втрат загарбників
Популярні новини заразПоказати ще
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Після провалу в Україні Путін переходить до "плану Б": стало відомо, в чому він полягає
Стало відомо, скільки окупантів знешкодили українські бійці: офіційні дані
У Росії готуються прибрати Путіна, хто може очолити країну: дані розвідки
Забиратимуть житло: кого з українців торкнеться нове жорстке рішення
Також Politeka.net писала, що у Києві та Київській області запроваджується посилена комендантська година