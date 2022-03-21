Рашисти поспішили і вже наштампували медалей За взяття Києва, Одеси, Львова.

Фото так званих "нагород" показав у сврем телеграм-каналі глава Миколаївської ВОГА Віталій Кім.

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