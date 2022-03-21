Рашисты поспешили и уже наштамповали медалей за взятие Киева, Одессы, Львова.
Фото предполагаемых "наград" показал в сврем Телеграмм-канале глава Николаевской ВОГА Виталий Ким.
Напомним, после провала в Украине Путин переходит к «плану Б», стало известно, в чем он заключается
Также Politeka.net сообщала, что противник потерял возможность наступать, Арестович раскрыл масштабы потерь захватчиков
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