Рашисты поспешили и уже наштамповали медалей за взятие Киева, Одессы, Львова.

Фото предполагаемых "наград" показал в сврем Телеграмм-канале глава Николаевской ВОГА Виталий Ким.

Напомним, после провала в Украине Путин переходит к «плану Б», стало известно, в чем он заключается

Также Politeka.net сообщала, что противник потерял возможность наступать, Арестович раскрыл масштабы потерь захватчиков

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