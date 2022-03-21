Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики повідомив про важливі зміни.

Верховна Рада змінила правила фінансового моніторингу на період воєнного стану. Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Відтепер кожен може покласти свої гроші в банк на воєнний час без застосування процедур фінмоніторингу. Банк не встановлюватиме джерело походження коштів, якщо клієнт-фізична особа вносить готівкою на свій поточний рахунок суму, що дорівнює чи перевищує 400 тис. грн., у разі якщо такий клієнт не надав на вимогу банку відповідні документи або відомості.

«У разі наявності підозри, що внесені клієнтом банку – фізичною особою готівкові кошти є активами, пов’язаними з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, банк зобов’язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта – фізичної особи, заморозити ці активи та негайно повідомити Службу безпеки України в установленому законодавством порядку», – наголосив Данило Гетманцев.

Якщо ж підозра банку не підтвердилася – він зобов’язаний розморозити активи не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від СБУ відповідної інформації.

Очільник профільного комітету також додав, що після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни банк має право здійснювати видаткові операції за поточними рахунками клієнтів – фізичних осіб з коштами, внесеними ними у готівковій формі, після вжиття заходів для встановлення джерел походження таких коштів.

Також банк зобов’язаний протягом 30 днів після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни надати спеціально уповноваженому органу інформацію про заморожені активи.

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