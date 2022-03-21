Верховна Рада змінила правила фінансового моніторингу на період воєнного стану. Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Відтепер кожен може покласти свої гроші в банк на воєнний час без застосування процедур фінмоніторингу. Банк не встановлюватиме джерело походження коштів, якщо клієнт-фізична особа вносить готівкою на свій поточний рахунок суму, що дорівнює чи перевищує 400 тис. грн., у разі якщо такий клієнт не надав на вимогу банку відповідні документи або відомості.

гроші, гривні, скрін

«У разі наявності підозри, що внесені клієнтом банку – фізичною особою готівкові кошти є активами, пов’язаними з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, банк зобов’язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта – фізичної особи, заморозити ці активи та негайно повідомити Службу безпеки України в установленому законодавством порядку», – наголосив Данило Гетманцев.

Якщо ж підозра банку не підтвердилася – він зобов’язаний розморозити активи не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від СБУ відповідної інформації.

Популярні новини зараз

«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем

Партизанська боротьба в Білорусі набирає обертів: зупиняють потяги і техніку РФ, що відомо

Не хочуть воювати з Україною: офіцери Білорусі масово йдуть на пенсію

Українцям роздадуть нову фіндопомогу: хто має право на виплату

Ворог менше використовує авіацію і вивозить з України вкрадені авто і їжу: нові дані Генштабу
Показати ще

Очільник профільного комітету також додав, що після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни банк має право здійснювати видаткові операції за поточними рахунками клієнтів – фізичних осіб з коштами, внесеними ними у готівковій формі, після вжиття заходів для встановлення джерел походження таких коштів.

субсидія, субсидія в Україні, банк, виплати

Також банк зобов’язаний протягом 30 днів після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни надати спеціально уповноваженому органу інформацію про заморожені активи.

Нагадаємо, українці можуть отримати допомогу в статусі безробітного: але є важлива вимога.

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк попередив українців про незручності, терміни затягуються: "Просимо поставитися з розумінням"

Також Politeka писала, що українцям розповіли, хто може отримати фінансову підтримку від держави: умови