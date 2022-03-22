На Миколаєві підбили і розібрали на запчастини Російський ЗРПК "Панцир-С1" вартістю $15 млн.

Два вцілілих комплекси Баштанці, швидше за все, передали ЗСУ. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов, який опублікував відео з місця бою.

"Під Баштанкою, поки знаходиться знаменитий надсучасний Російський зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир С1. Його якимось дивом не розтягнули на метал. Ракети і частина радара вціліли. Видно, що дві ракети росіяни встигли випустити.

Прошу шановну громаду Баштанки-збережіть хоча б залишки панцира для історії! Ваші діти і онуки будуть їздити сюди - на місця доблесті батьків і дідів!",- каже Бутусов.

За його словами, місцеві жителі кажуть, що ще два цілих панцира українські воїни все ж забрали цілими.

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