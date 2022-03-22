На Николаевщине подбили и разобрали на запчасти российский ЗРПК "Панцирь-С1" стоимостью $15 млн.
Два уцелевших комплекса баштанцы, скорее всего, передали ВСУ. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов, который опубликовал видео с места боя.
"Под Баштанкой, пока находится знаменитый сверхсовременный российский зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь С1. Его каким-то чудом не растащили на металл. Ракеты и часть радара уцелели. Видно, что две ракеты россияне успели выпустить.
Прошу уважаемую громаду Баштанки - сохраните хотя бы остатки Панциря для истории! Ваши дети и внуки будут ездить сюда - на места доблести отцов и дедов!", - говорит Бутусов.
По его словам, местные жители говорят, что еще два целых Панциря украинские воины все же забрали целыми.
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