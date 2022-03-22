Через брак резервів у Росії мобілізують боржників та аліментників

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Politeka.net.

Згідно з новими даними розвідки, через тотальний брак поповнення бойового армійського резерву окупанти вдаються до нових форм прихованої «мобілізації».

«Через небажання резервістів повертатися до лав армії та масової відмови від підписання контрактів, прокуратура РФ цілеспрямовано шукає людей, які мають проблеми з виплатою кредитів, сплатою аліментів та інших заборгованостей. При цьому, кількість таких людей збільшується в прогресії, враховуючи наслідки для російської економіки від введених санкцій», - йдеться у повідомленні.

У випадку підписання контракту з армією РФ боржникам пропонується звільнення від усіх кредитних зобов’язань

Зокрема, подібні пропозиції почали поширювати на території республіки Татарстан, в Пятигорську, Ростові-на-Дону та Північному Кавказі.

«Також продовжується «рекрутинг» осіб, які мають проблеми з законом. Злочинцям пропонується повна амністія в обмін на участь у бойових діях в Україні», - наголошують в управлінні.

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомляють, що у зв’язку з незадовільним рівнем комплектування особовим складом бойовиків 1-го армійського корпусу на на тимчасово окупованій території Донецької області представники рф продовжують активні заходи із примусової мобілізації місцевого населення у містах Горлівка, Єнакієве та прилеглих населених пунктах. Після проходження швидкого курсу підготовки окупанти планують посилити зазначеним особовим складом підрозділи, що зазнали великих втрат поблизу Авдіївки та Ізюма.

Противник намагається формувати та переміщувати резерви до кордонів України. За наявною інформацією, у пункті постійної дислокації 200-ї окремої мотострілецької бригади північного флоту (населений пункт Печенга) формується зведений підрозділ з військовослужбовців кількох військових частин.

Нагадаємо, офіцери Білорусі, не бажаючи воювати з Україною, почали масово йти на пенсію.

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Крім того Politeka повідомляла, що, за даними Генштабу ЗСУ, боєприпасів і їжі у окупантів залишилося на три дні.