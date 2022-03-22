Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Politeka.net.

Согласно новым данным разведки, из-за тотального недостатка пополнения боевого армейского резерва оккупанты прибегают к новым формам скрытой «мобилизации».

«Из-за нежелания резервистов возвращаться в ряды армии и массового отказа от подписания контрактов, прокуратура РФ целенаправленно ищет людей, которые имеют проблемы с выплатой кредитов, уплатой алиментов и других задолженностей. При этом, количество таких людей увеличивается в прогрессии, учитывая последствия для российской экономики от введенных санкций», - говорится в сообщении.

В случае подписания контракта с армией РФ должникам предлагается освобождение от всех кредитных обязательств.

В частности, подобные предложения начали распространять на территории Республики Татарстан, в Пятигорске, Ростове-на-Дону и Северном Кавказе.

"Также продолжается "рекрутинг" лиц, имеющих проблемы с законом. Преступникам предлагается полная амнистия в обмен на участие в боевых действиях в Украине", - отмечают в управлении.

Тем временем в Генштабе ВСУ сообщают, что в связи с неудовлетворительным уровнем комплектования личным составом боевиков 1-го армейского корпуса на временно оккупированной территории Донецкой области представители рф продолжают активные меры по принудительной мобилизации местного населения в городах Горловка, Енакиево и прилегающих населенных пунктах. После прохождения быстрого курса подготовки оккупанты планируют усилить указанным личным составом подразделения, которые понесли большие потери вблизи Авдеевки и Изюма.

Противник пытается формировать и перемещать резервы к границам Украины. По имеющейся информации, в пункте постоянной дислокации 200-й отдельной мотострелковой бригады северного флота (населенный пункт Печенга) формируется сводное подразделение из военнослужащих нескольких воинских частей.

Напомним, офицеры Беларуси, не желая воевать с Украиной, начали массово уходить на пенсию.

Также Politeka писала, когда может состояться встреча Зеленского и Путина.

Кроме того Politeka сообщала, что, по данным Генштаба ВСУ, боеприпасов и еды у оккупантов осталось на три дня.