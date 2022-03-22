Російські окупанти в Херсонській області здивували своєю технікою. Цікаве фото показала прес-служба Генерального штабу ЗСУ.
"Друга армія світу - бутафорія. Довгоочікувані резерви. Аналоговнет на ТИМЧАСОВО зайнятій ворогом Херсонщині - китайська мотоколяска з кулеметом Максима. Ех тачанка-Zтовчанка? Навіть сарказм закінчився..." - йдеться в повідомленні.
Кадри потішили користувачів мережі.
«Ця кібітка мабуть ще Леніна бачила», «Це те, що від чорнобаївки залишилось...», «Чекаємо скоро мабуть на мотоблоки», «Ali express…. Слава ЗСУ», «Ще трішки і Чапаєв на тачанці виїде», «Скоро на білоруських мотоблоках будуть їхати», - пишуть у коментарях.
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