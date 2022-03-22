Как пишет Politeka.net, Злата Огневич скоро планирует уехать из Киева в США для благотворительных концертов, а пока что остается дома и придерживается комендантского режима. В этот раз в Инстаграм певица решила высказаться по поводу успеха полка "Азов".

«Танкисты полка Азов уничтожают танки, ББМ и пехоту российских оккупантов.

Во время боя на улицах Мариуполя были уничтожены 4 танка и несколько единиц вражеской бронетехники. Азовские танкисты показали врагу кто хозяин на улицах Мариуполя и отправили их в ад» - пишет Огневич и показывает новые кадры.

Также Огневич поблагодарила коммунальщиков, которые трудятся даже в трудное время, а также рассказала, что происходит в ее жизни.

«Очередная воздушная тревога в Киеве. Постоянно слышу взрывы, а с утра «приятный» аромат в воздухе. Всем силы и поддержки! Отвечаю на ваши вопросы: я в Киеве, я поела, но не в шапке! Скоро лечу в США, на серию благотворительных концертов. Приглашаю присоединиться всех, кто сейчас в Америке. Чикаго, Нью-Йорк, Маями», - пишет Огневич.

Напомним, "Холостячка" Огневич публично обругала россиян за бездействие

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