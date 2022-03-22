Российские оккупанты в Херсонской области удивили своей техникой. Интересное фото показала пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

«Вторая армия мира – бутафория. Долгожданные резервы. Аналоговнет на временно занятой врагом Херсонщине – китайская мотоколяска с пулеметом Максима. Эх тачанка-Zтовчанка? Даже сарказм закончился...» - говорится в сообщении.

Кадры порадовали пользователей сети.

«Эта кибитка еще Ленина видела», «Это то, что от Чернобаевки осталось...», «Ожидаем скоро видимо мотоблоки», «Ali express…. Слава ВСУ», «Еще немного и Чапаев на тачанке выедет», «Скоро на белорусских мотоблоках будут ехать», - пишут в комментариях.

Напомним, оккупанты запустили ракету и попали в свою колонну техники: детали нового инцидента в Чернобаевке

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