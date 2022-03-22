Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев служит в теробороне. В интервью для "Бомбардир" 37-летний экс-футболист рассказал, что он бы сделал с Путиным.
"Я ему просто скажу одно: "Шакал ты. У тебя ничего нет в душе". И просто перережу ему горло. Тогда будет мир во всем мире", - заявил экс-футболист.
Также Александр Алиев заявил, что не пожал бы руку своему экс-партнеру по сборной Украины Анатолию Тимощуку, который сейчас работет в тренерском штабе российского Зенита, и не сказал ни слова о вторжении России.
«Даже не хочу его фамилию слышать. Человек показывал, какой он патриот. Ленточки рисовал на своих, б***ь, щечках. Стринги ему надо, надеть русские туфельки-каблучки и ходить в них. Человек выбрал просто деньги. Деньги для него главное.
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А то что ты выигрывал Лигу чемпионов, с флагом бегал... Ты бы лучше русский флаг взял, с ним бегал. Мне очень обидно, что я с этой мразью играл в одной сборной», - заявил футболист.
Интересно, что Алиев родился в Хабаровске и жил там до 14 лет, затем переехал в Украину, где впоследствии принял наше гражданство. В его активе 28 поединков за национальную сборную Украины.
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