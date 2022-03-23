Про це, як пише Politeka.net, йдеться в повідомленні заступника Міністра оборони Анни Маляр, опублікованому на сторінці у Facebook.

Так, Маляр озвучила п'ять речей, які необхідно знати про цю війну.

За її словами, ця війна свідомо програшна для РФ незалежно від того, скільки вона триватиме. Саме тому дії РФ ірраціональні – тому що вони пішли війною проти держави і армії, які вже 8 років ефективно стримували їх просування вглиб території України.

Знищена російська техніка, ЗСУ

Також заступник міністра стверджує, що Україна була готова до цієї війни, наскільки дозволяли можливості. Тому ворог не зміг миттєво досягти своїх цілей і Збройні сили зупинили наступальну активність ворога.

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Маляр підкреслює, що це не просто війна.

"Це наша історична місія - перемогти одвічного ворога. Зараз ми на піку нашої сили і єдності. Є шанс нарешті поставити крапку на імперських амбіціях РФ", - говорить Маляр.

Крім того, заступник міністра оборони пояснила, чому мобілізують чоловіків без досвіду військової служби.

"Відповідно до закону чисельність Збройних сил 261 тисяча, з яких військових – 215 тисяч. Вони захищають 1800 км фронту і 42 мільйони чоловік. У воєнний час до цих 215 тисяч додаються мобілізовані особи. Згадайте ці цифри, коли будете писати пости і коментарі з питанням, чому вас мобілізують, якщо ви не тримали ніколи зброю в руках. Військово-обліковим спеціальностям навчають від 5 до 15 днів. І сьогодні для оборони держави потрібні всі, кого мобілізують".

Говорячи про терміни війни, Маляр зазначила, що вона триватиме «деякий час».

війна, російська техніка

"Чим масштабніше мета, тим більше зусиль і часу піде на її досягнення. Тому налаштуйтеся на шлях до перемоги. Припиніть хвилюватися і нервувати, почніть нормально спати і по можливості займайтеся фізичними вправами, тому що для досягнення перемоги вам потрібні сили»

Наостанок Маляр порадила українцям скласти список речей, які треба зробити в першу чергу після перемоги.

Нагадавши, Білорусь накопичує техніку, а ворог під Маріуполем деморалізований-нові дані Міноборони.

Як писала Politeka.net, Зірка "Динамо" і збірної України звернувся до Путіна, і розповів, що готовий з ним зробити.

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