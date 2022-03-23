Чим масштабніша мета, тим більше зусиль і часу піде на її досягнення, тому українцям необхідно припинити нервувати і налаштуватися на шлях до перемоги

Про це, як пише Politeka.net, йдеться в повідомленні заступника Міністра оборони Анни Маляр, опублікованому на сторінці у Facebook.

Так, Маляр озвучила п'ять речей, які необхідно знати про цю війну.

За її словами, ця війна свідомо програшна для РФ незалежно від того, скільки вона триватиме. Саме тому дії РФ ірраціональні – тому що вони пішли війною проти держави і армії, які вже 8 років ефективно стримували їх просування вглиб території України.

Також заступник міністра стверджує, що Україна була готова до цієї війни, наскільки дозволяли можливості. Тому ворог не зміг миттєво досягти своїх цілей і Збройні сили зупинили наступальну активність ворога.

Маляр підкреслює, що це не просто війна.

"Це наша історична місія - перемогти одвічного ворога. Зараз ми на піку нашої сили і єдності. Є шанс нарешті поставити крапку на імперських амбіціях РФ", - говорить Маляр.

Крім того, заступник міністра оборони пояснила, чому мобілізують чоловіків без досвіду військової служби.

"Відповідно до закону чисельність Збройних сил 261 тисяча, з яких військових – 215 тисяч. Вони захищають 1800 км фронту і 42 мільйони чоловік. У воєнний час до цих 215 тисяч додаються мобілізовані особи. Згадайте ці цифри, коли будете писати пости і коментарі з питанням, чому вас мобілізують, якщо ви не тримали ніколи зброю в руках. Військово-обліковим спеціальностям навчають від 5 до 15 днів. І сьогодні для оборони держави потрібні всі, кого мобілізують".

Говорячи про терміни війни, Маляр зазначила, що вона триватиме «деякий час».

"Чим масштабніше мета, тим більше зусиль і часу піде на її досягнення. Тому налаштуйтеся на шлях до перемоги. Припиніть хвилюватися і нервувати, почніть нормально спати і по можливості займайтеся фізичними вправами, тому що для досягнення перемоги вам потрібні сили»

Наостанок Маляр порадила українцям скласти список речей, які треба зробити в першу чергу після перемоги.

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