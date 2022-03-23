Про це, як пише Politeka.net, повідомляється на сторінці Мінцифри в Instagram.

Нагадується, що ЦНАПи-мережа місць, де можна отримати необхідні протягом життя держпослуги. Однак через агресію РФ центри, що знаходяться в зоні бойових дій, тимчасово не працюють.

"Після перемоги обов'язково все відновимо. А тепер пропонуємо скористатися картою, що показує ЦНАПи, що працюють в шапці профілю. На карті можна знайти найближчий відкритий Центр, дізнатися графік його роботи і контактний номер», - йдеться в повідомленні.

Для того, щоб скористатися послугою необхідно

Через смартфон: вибрати область і населений пункт у спадному списку.

Через комп'ютер: натиснути на область і зелену мітку ЦНАП на карті.

Крім того, 120 ЦНАПів по всій Україні працюють як Центри турботи. У такому Центрі можна отримати речі першої необхідності та тимчасовий прихисток.

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Як повідомляла Politeka, українці отримають продукти безкоштовно, де і що роздаватимуть