Про це, як пише Politeka.net, повідомляється на сторінці Мінцифри в Instagram.
Нагадується, що ЦНАПи-мережа місць, де можна отримати необхідні протягом життя держпослуги. Однак через агресію РФ центри, що знаходяться в зоні бойових дій, тимчасово не працюють.
"Після перемоги обов'язково все відновимо. А тепер пропонуємо скористатися картою, що показує ЦНАПи, що працюють в шапці профілю. На карті можна знайти найближчий відкритий Центр, дізнатися графік його роботи і контактний номер», - йдеться в повідомленні.
Для того, щоб скористатися послугою необхідно
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Через смартфон: вибрати область і населений пункт у спадному списку.
Через комп'ютер: натиснути на область і зелену мітку ЦНАП на карті.
Крім того, 120 ЦНАПів по всій Україні працюють як Центри турботи. У такому Центрі можна отримати речі першої необхідності та тимчасовий прихисток.
Нагадаємо, Кабмін видав рішення, яке торкнеться тисяч українців.
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Як повідомляла Politeka, українці отримають продукти безкоштовно, де і що роздаватимуть