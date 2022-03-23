Як пише Politeka.net, популярна співачка Злата Огневич і відомий блогер Даша Квіткова вирішили попередити українців про новий спосіб шахрайок - наживаються на людях, у яких пропали родичі і близькі.

"Важливо! В умовах війни все більше активізуються шахраї! Вони знаходять інформацію про зниклих людей, телефонують родичам і повідомляють, що людина, яку розшукують, знаходиться в полоні. За звільнення вимагають 5 тисяч гривень.

Що потрібно робити? По можливості записувати розмову на диктофон, повідомляти в центр протидії дезінформації " - написали Квіткова і Огневич.

Раніше репер Ярмак о чень дохідливо пояснив білорусам і росіянам, чому не можна їхати воювати проти України.

«Це відео я записував у музеї Другої світової війни від якої Україна і Білорусь постраждали найбільше! Ми ніколи не пробачимо російських окупантів!! Білоруси, не йдіть на злочин і божевілля, у вас є шанс залишитися живими і з незаплямованою совістю!» - висловився спочатку артист.

Він додав, що ми на своїй землі, ми ніколи не претендували на чужу територію. Ми дуже добрий і гордий народ, який знає, як захищати свою Батьківщину.

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