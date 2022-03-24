Вчора вночі ракетних ударів і фосфорних бомбардувань піддали росіяни Луганщину. За добу в області пошкоджено або повністю зруйновано 31 об'єкт, з яких 23 будинки. Про цьому повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

Згідно із заявами, обстрілів зазнали жителі Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, Воєводівки. Складна ситуація залишається в Рубіжному, де тривають бої серед міста. За підтвердженою інформацією, четверо загиблих, двоє з яких діти, і шість поранених.

На даний момент без світла залишаються 35 населених пунктів – 14 частково, 21 повністю. 101 526 споживачів перебувають без електрики.

Газопостачання відсутнє в 27 населених пунктах – в 22 повністю і в 5 частково (в цілому це близько 32 550 абонентів).

Ми також писали, сили ЗСУ завдали потужного удару по боєкомплектах росіян в Луганській області. Удар був такої сили, що ворогові ще довго не вдасться загасити пожежу.