Вчора вночі ракетних ударів і фосфорних бомбардувань піддали росіяни Луганщину. За добу в області пошкоджено або повністю зруйновано 31 об'єкт, з яких 23 будинки. Про цьому повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.
Згідно із заявами, обстрілів зазнали жителі Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, Воєводівки. Складна ситуація залишається в Рубіжному, де тривають бої серед міста. За підтвердженою інформацією, четверо загиблих, двоє з яких діти, і шість поранених.
На даний момент без світла залишаються 35 населених пунктів – 14 частково, 21 повністю. 101 526 споживачів перебувають без електрики.
Газопостачання відсутнє в 27 населених пунктах – в 22 повністю і в 5 частково (в цілому це близько 32 550 абонентів).
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Ми також писали, сили ЗСУ завдали потужного удару по боєкомплектах росіян в Луганській області. Удар був такої сили, що ворогові ще довго не вдасться загасити пожежу.
«Неймовірно красиво горить, вибухає і розлітається на десятки метрів боєкомплект росіян на Луганщині. Тут і боєприпаси до стрілецької зброї, тут і артилерійські снаряди і багато іншого.
Найбільше гріє душу те, що ця краса вже відбувається протягом двох годин, а це означає, що там ще горіти і горіти», - йдеться в коментарі Міноборони до опублікованого відео.
Нагадавши, Лукашенко міг обдурити главу Кремля, в МВС України розкрили подробиці.
Як писала Politeka.net, Зірка "Динамо" і збірної України звернувся до Путіна, і розповів, що готовий з ним зробити.
Також Politeka.net писала, що окупанти запустили ракету і потрапили в свою колону техніки.