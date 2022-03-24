Вчера ночью ракетным ударам и фосфорным бомбардировкам подвергли россияне Луганщину. За сутки в области поврежден или полностью разрушен 31 объект, из которых 23 дома. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Согласно заявлениям, обстрелам подверглись жители Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременной, Новодружеска, Воеводовки. Сложная ситуация остается в Рубежном, где продолжаются бои среди города. По подтвержденной информации, четверо погибших, двое из которых дети, и шесть раненых.
На данный момент без света остаются 35 населенных пунктов – 14 частично, 21 полностью. 101 526 потребителей находятся без электричества.
Газоснабжение отсутствует в 27 населенных пунктах – в 22 полностью и в 5 частично (в общей сложности это около 32 550 абонентов).
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Мы также писали, силы ВСУ нанесли мощный удар по боекомплектам россиян в Луганской области. Удар был такой силы, что врагу еще долго не удастся потушить пожар.
«Невероятно красиво горит, взрывается и разлетается на десятки метров боекомплект россиян на Луганщине. Тут и боеприпасы к стрелковому оружию, тут и артиллерийские снаряды и многое другое.
Больше всего греет душу то, что эта красота уже происходит в течение двух часов, а это значит, что там еще гореть и гореть», - говорится в комментарии Минобороны к опубликованному видео.
Напомним, Лукашенко мог обмануть главу Кремля, в МВД Украины раскрыли подробности.
Как писала Politeka.net, звезда "Динамо" и сборной Украины обратился к Путину, и рассказал, что готов с ним сделать.
Также Politeka.net писала, что оккупанты запустили ракету и попали в свою колонну техники.