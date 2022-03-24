Російський журналіст, борець з путінським режимом Олександр Невзоров висловився про майбутнє України та її захисників.

Свою думку він висловив в інтрев'ю виданню "Настоящее Время".

"Україна буде прекрасною, комфортною державою, яка на дуже багато років стане зразком для всієї Європи. Ось той самий бойовий дух, бажання за свою свободу перегризти глотку. Дуже європейське бажання, як ніби воно прийшло з минулих століть. Дуже чисте і дуже іскрометне бажання свободи і готовність за цю свободу вмирати зробить Україну безсумнівно однією з найавторитетніших країн світу.

Я бачив українців в бою, причому я був на іншій стороні - у них в прицілі. Я бачив, як вони поводяться. А мій досвід дозволяє мені підсумувати і оцінювати людський потенціал. Це було на чеченській війні, де воювали українські добровольці, які клали свої голови за Чечню. Клали хоробро і клали незвичайно результативно. І за стилем їхнього бою я розумів, що це якийсь абсолютно ульотний народ", - зазначив Невзоров.

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