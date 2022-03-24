Российский журналист, борец с путинским режимом Александр Невзоров высказался о будущем Украины и ее защитниках.

Свое мнение он выразил в интревью изданию "Настоящее Время".

"Украина будет прекрасным, комфортным государством, которое на очень много лет станет образцом для всей Европы. Вот тот самый боевой дух, желание за свою свободу перегрызсть глотку. Очень европейское желание, как-будто оно пришло из прошлых веков. Очень чистое и очень искрометное желание свободы и готовность за эту свободу умирать сделает Украину несомненно одной из самых авторитетных стран мира.

Я видел украинцев в бою, причем я был на другой стороне - у них в прицеле. Я видел, как они себя ведут. А мой опыт позволяет мне суммировать и оценивать человеческий потенциал. Это было на чеченской войне, где воевали украинские добровольцы, которые клали свои головы за Чечню. Клали храбро и клали необыкновенно результативно. И по стилю их боя я понимал, что это какой-то совершенно улетный народ", - отметил Невзоров.

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