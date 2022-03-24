Удар по порту в Бердянську - ганьба і приниження російського флоту.

Про це пише у своїй колонці журналіст Олександр Коваленко.

"Сьогодні, 24 березня 2022 року відбулася в сучасній історії російського флоту подія, яку цілком можна назвати приниженням ЧФ ВМФ РФ – удар по групі російських кораблів", - зазначив Коваленко.

За його словами, вся кампанія по вторгненню в Україну для російської армії і Росії в цілому стала приниженням, але саме знищення і пошкодження російських кораблів в порту тимчасово окупованого Бердянська, це вершина ганьби для ЧФ ВМФ РФ.

"Справа в тому, що та операція, яку сьогодні вранці здійснили ЗСУ в певному сенсі унікальна.

Коли 24 лютого російські війська вторглися на територію України, особливо на південному плацдармі, в першу чергу, що вони стали облаштовувати, так це подоба ешелонованої ППО. І в цілому, за минулий місяць вони її створили в тимчасово окупованому регіоні, в тому числі і з підтримкою ППО з території окупованого Криму", - пише журналіст.

Він додав, що повітряний простір над окупованою частиною Південного плацдарму можна вважати закритим російським ППО. У свою чергу, Бердянськ знаходиться в безпечній зоні від ударів української ракетної зброї.

"Наприклад, тих же самих ТРК "Точка-У". Саме з цієї причини, впевненості у своїй 100% безпеці, російські пропагандистські ЗМІ вільно показували розвантаження російських БДК в порту Бердянська", - зазначає Коваленко.

Але, як виявилося, Тиха гавань стала для російських військових моряків могилою.

Українська ракета не тільки змогла подолати ППО окупантів, а й завдати непоправної шкоди російському флоту, для якого кожен БДК на вагу золота.

"А це, треба сказати, результат досить ретельного і глибокого планування даного удару, з урахуванням комплексу обставин, які можуть вплинути на успіх операції

Російський флот виявився в ході цієї війни, мабуть, найбільш марним родом військ. Так звана "велика" морська держава з абсолютно марним флотом", - уклав журналіст.

Нагадаємо, НАТО назвали цифру загиблих окупантів.

Як писала Politeka.net, Зірка "Динамо" і збірної України звернувся до Путіна, і розповів, що готовий з ним зробити.

Також Politeka.net писала, що окупанти запустили ракету і потрапили в свою колону техніки.