Удар по порту в Бердянске – позор и унижение российского флота.

Об этом пишет в своей колонке журналист Александр Коваленко.

"Сегодня, 24 марта 2022 года произошло в современной истории российского флота событие, которое вполне можно назвать унижением ЧФ ВМФ РФ – удар по группе российских кораблей", - отметил Коваленко.

По его словам, вся кампания по вторжению в Украину для российской армии и России в целом стала унижением, но именно уничтожение и повреждение российских кораблей в порту временно оккупированного Бердянска, это вершина позора для ЧФ ВМФ РФ.

"Дело в том, что та операция, которую сегодня утром осуществили ВСУ в определённом смысле уникальная.

Когда 24 февраля российские войска вторглись на территорию Украины, особенно на южном плацдарме, в первую очередь, что они стали обустраивать, так это подобие эшелонированной ПВО. И в целом, за прошедший месяц они её создали во временно оккупированном регионе, в том числе и с поддержкой ПВО с территории оккупированного Крыма", - пишет журналист.

Он добавил, что воздушное пространство над оккупированной частью южного плацдарма можно считать закрытым российским ПВО. В свою очередь, Бердянск находится в безопасной зоне от ударов украинского ракетного оружия.

"Например, тех же самых ТРК «Точка-У». Именно по этой причине, уверенности в своей 100% безопасности, российские пропагандистские СМИ свободно показывали разгрузку российских БДК в порту Бердянска", - отмечает Коваленко.

Но, как оказалось, тихая гавань стала для российских военных моряков могилой.

Украинская ракета не только смогла преодолеть ПВО оккупантов, но и нанести непоправимый урон российскому флоту, для которого каждый БДК на вес золота.

"А это, надо сказать, результат довольно тщательного и глубокого планирования данного удара, с учётом комплекса обстоятельств, которые могут повлиять на успех операции

Российский флот оказался в ходе этой войны, пожалуй, самым бесполезным родом войск. Так называемая “великая” морская держава с абсолютно бесполезным флотом", - заключил журналист.

Напомним, в НАТО назвали цифру погибших оккупантов.

Как писала Politeka.net, звезда "Динамо" и сборной Украины обратился к Путину, и рассказал, что готов с ним сделать.

Также Politeka.net писала, что оккупанты запустили ракету и попали в свою колонну техники.