Так, окупанти зробили фейк, що нібито вони знайшли десь на Херсонщині вже готові "Медалі за взяття Криму", пише Politeka.net з посиланням на повідомлення в телеграм-каналі Зброїних сил України.
«Достатньо буде подивитися як вони підписали Зеленського. «В.А.» — серйозно? Це виходить не Володимир Олександрович, а «Владімір Алєксандравіч»? Орки, вони і в Африці орки», - посміялися в ЗСУ.
Тим часом в мережі обговорюють й інші не враховані окупантами деталі:
«Не взяття, а звільнення; Не наказ, а Указ; Не Криму, а АР Крим», - пишуть користувачі.
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Додамо, раніше в російських ЗМІ і проросійських телеграм-каналах стали поширюватися фейкові виписки нібито з розпорядження Про організацію оборони від 16 березня.
Начальник Одеської обласної Військової адміністрації Максим Марченко відразу ж повідомив, що розпорядження № 101 від 16.03.22 не існує.
«Ніякого подібного розпорядження я не давав і не підписував. Всі офіційні розпорядження ми публікуємо на нашому офіційному сайті і оперативно повідомляємо про них на офіційній сторінці у Фейсбуці», — підкреслив він.
Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ оголосили втрати окупантів за місяць.
Також Politeka.net писала, що у Маріуполі під завалами загинула 11-річна українська гімнастка.
Крім того Politeka.net повідомляла, що Зеленський записав нове відеозвернення, війна триває вже місяць.