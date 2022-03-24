Росіяни вигадали про Україну новий недолугий фейк, який відразу ж був висміяний

Так, окупанти зробили фейк, що нібито вони знайшли десь на Херсонщині вже готові "Медалі за взяття Криму", пише Politeka.net з посиланням на повідомлення в телеграм-каналі Зброїних сил України.

«Достатньо буде подивитися як вони підписали Зеленського. «В.А.» — серйозно? Це виходить не Володимир Олександрович, а «Владімір Алєксандравіч»? Орки, вони і в Африці орки», - посміялися в ЗСУ.

Тим часом в мережі обговорюють й інші не враховані окупантами деталі:

«Не взяття, а звільнення; Не наказ, а Указ; Не Криму, а АР Крим», - пишуть користувачі.

Додамо, раніше в російських ЗМІ і проросійських телеграм-каналах стали поширюватися фейкові виписки нібито з розпорядження Про організацію оборони від 16 березня.

Начальник Одеської обласної Військової адміністрації Максим Марченко відразу ж повідомив, що розпорядження № 101 від 16.03.22 не існує.

«Ніякого подібного розпорядження я не давав і не підписував. Всі офіційні розпорядження ми публікуємо на нашому офіційному сайті і оперативно повідомляємо про них на офіційній сторінці у Фейсбуці», — підкреслив він.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ оголосили втрати окупантів за місяць.

Також Politeka.net писала, що у Маріуполі під завалами загинула 11-річна українська гімнастка.

Крім того Politeka.net повідомляла, що Зеленський записав нове відеозвернення, війна триває вже місяць.