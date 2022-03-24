Так, оккупанты сделали фейк, что якобы они нашли где-то на Херсонщине уже готовые "Медали за взятие Крыма", пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение в телеграм-канале Вооруженных сил Украины.
«Достатньо буде подивитися як вони підписали Зеленського. «В.А.» — серйозно? Це виходить не Володимир Олександрович, а «Владімір Алєксандравіч»? Орки, вони і в Африці орки», - посмеялись в ВСУ.
Тем временем в Сети обсуждают и другие не учтенные оккупантами детали:
«Не взяття, а звільнення; Не наказ, а Указ; Не Криму, а АР Крим», - пишут пользователи.
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Добавим, ранее в российских СМИ и пророссийских телеграм-каналах стали распространяться фейковые выписки якобы из распоряжения Об организации обороны от 16 марта.
Начальник Одесской областной Военной администрации Максим Марченко сразу же сообщил, распоряжение № 101 от 16.03.22 не существует.
«Никакого подобного распоряжения я не давал и не подписывал. Все официальные распоряжения мы публикуем на нашем официальном сайте и оперативно сообщаем о них на официальной странице в Фейсбуке», — подчеркнул он.
Напомним, в Генштабе ВСУ объявили потери оккупантов за месяц.
Также Politeka.net писала, что в Мариуполе под завалами погибла 11-летняя украинская гимнастка.
Кроме того Politeka.net сообщала, что Зеленский записал новое видеообращение, война продолжается уже месяц.