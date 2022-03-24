Россияне придумали об Украине новый непутевый фейк, который сразу же был высмеян

Так, оккупанты сделали фейк, что якобы они нашли где-то на Херсонщине уже готовые "Медали за взятие Крыма", пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение в телеграм-канале Вооруженных сил Украины.

«Достатньо буде подивитися як вони підписали Зеленського. «В.А.» — серйозно? Це виходить не Володимир Олександрович, а «Владімір Алєксандравіч»? Орки, вони і в Африці орки», - посмеялись в ВСУ.

Тем временем в Сети обсуждают и другие не учтенные оккупантами детали:

«Не взяття, а звільнення; Не наказ, а Указ; Не Криму, а АР Крим», - пишут пользователи.

Добавим, ранее в российских СМИ и пророссийских телеграм-каналах стали распространяться фейковые выписки якобы из распоряжения Об организации обороны от 16 марта.

Начальник Одесской областной Военной администрации Максим Марченко сразу же сообщил, распоряжение № 101 от 16.03.22 не существует.

«Никакого подобного распоряжения я не давал и не подписывал. Все официальные распоряжения мы публикуем на нашем официальном сайте и оперативно сообщаем о них на официальной странице в Фейсбуке», — подчеркнул он.

Напомним, в Генштабе ВСУ объявили потери оккупантов за месяц.

Также Politeka.net писала, что в Мариуполе под завалами погибла 11-летняя украинская гимнастка.

Кроме того Politeka.net сообщала, что Зеленский записал новое видеообращение, война продолжается уже месяц.