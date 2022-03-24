Як пише Politeka.net, українці вже 29-ту добу захищають свою землю від російських окупантів, які вторглися в Україну. Дуже складна ситуація в Маріуполі, де немає води, світла, газу, опалення і практично закінчилася їжа.
Окупанти продовжують порушувати всі можливі права людини і знищують цілі сім'ї, руйнують будинки і стирають місто з лиця землі. Під завалами в Маріуполі загинула 11-річна українська гімнастка Катя Дяченко.
Про це повідомила Маріупольська міська рада в Telegram в ніч з 23-го на 24 березня.
"Під завалами в Маріуполі загинула 11-річна українська гімнастка Катя Дяченко. Снаряд російських окупантів влучив прямо в будинок, де на той момент була дівчинка. Про загибель дитини в Instagram повідомила тренер Анастасія Міщаненкова", - йдеться в повідомленні.
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У міськраді принесли співчуття родині, адже немає нічого жахливішого загибелі дітей.
"Ми ніколи цього не пробачимо! Вбивці дітей будуть горіти в пеклі", - зазначають у міськраді.
Раніше ми писали, що загибель своєї журналістки від обстрілу в Києві підтверджує видання The Insider. Оксана Бауліна знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району столиці і потрапила під новий ракетний обстріл.
Крім Бауліної жертвою обстрілу став ще один цивільний, двоє супроводжували Оксану людей поранені і були доставлені в лікарню.
Нагадавши, Авіація окупантів різко наростила кількість обстрілів.
Також Politeka.net писала, що російські загарбники завдали нового удару по Києву.
Крім того Politeka.net повідомляла, під Києвом окупанти почали використовувати заборонені снаряди, кадри