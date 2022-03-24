Загибель юної гімнастки вразила тренера дівчинки, яка постраждала через обстріли і опинилася в обваленій будівлі.

Як пише Politeka.net, українці вже 29-ту добу захищають свою землю від російських окупантів, які вторглися в Україну. Дуже складна ситуація в Маріуполі, де немає води, світла, газу, опалення і практично закінчилася їжа.

Окупанти продовжують порушувати всі можливі права людини і знищують цілі сім'ї, руйнують будинки і стирають місто з лиця землі. Під завалами в Маріуполі загинула 11-річна українська гімнастка Катя Дяченко.

Про це повідомила Маріупольська міська рада в Telegram в ніч з 23-го на 24 березня.

"Під завалами в Маріуполі загинула 11-річна українська гімнастка Катя Дяченко. Снаряд російських окупантів влучив прямо в будинок, де на той момент була дівчинка. Про загибель дитини в Instagram повідомила тренер Анастасія Міщаненкова", - йдеться в повідомленні.

У міськраді принесли співчуття родині, адже немає нічого жахливішого загибелі дітей.

"Ми ніколи цього не пробачимо! Вбивці дітей будуть горіти в пеклі", - зазначають у міськраді.

Раніше ми писали, що загибель своєї журналістки від обстрілу в Києві підтверджує видання The Insider. Оксана Бауліна знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району столиці і потрапила під новий ракетний обстріл.