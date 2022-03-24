У селі Рясне Мелітопольського району на Запоріжжі троє підлітків виявили небезпечний предмет (ймовірно міна або вибухонебезпечний боєприпас) і грали з ним поки він не здетонував. Про це сьогодні, 24-го березня, повідомляє Запорізька ОДА.

Діти 2007, 2008, 2009 років народження були госпіталізовані в Мелітопольську лікарню. Дитина 2008 року перебуває в реанімації.

"Через посилення обстрілів у Запорізькій області За останній тиждень постраждали багато мирних жителів. На лінії вогню залишається все більше і більше невикористаних боєприпасів і, на жаль, найбільшу загрозу вони становлять для дітей. Такі залишки війни загрожують безпеці дітей і призводять до травм, каліцтв втрати життя.

Керівництво Запорізької обласної Військової адміністрації нагадує, що ворог використовує заміновані предмети, а також може скидати протипіхотні міни-метелики. Ще однією небезпекою є снаряди, що не розірвалися. І про це потрібно розповідати дітям. Адже вони можуть виглядати іграшки, мобільного телефону, кулькової ручки-начиненими вибухівкою можуть виявитися будь-які предмети " - сказано в повідомленні.

Відзначимо, міни "метелики" мають незвичайну форму, а їх корпус, виготовлений із пластику, може бути різного кольору. Батькам необхідно пояснити дітям, наскільки небезпечні такі предмети. Як би не було цікаво, її не можна підбирати, адже шкода для здоров'я і навіть життя дуже серйозний.

Раніше російська співачка Юлія Чичеріна, яка підтримує війну Кремля в Україні, особисто зняли український прапор з будівлі мерії в окупованому Енергодарі Запорізької області. Відповідні кадри з'явилися в мережі.

Крім того, співачка записала "пісню про розвідників" в одній з квартир в захопленому росіянами українському місті. Через день прапор окупантів був зірваний українцями.

Нагадавши, Білорусь накопичує техніку, а ворог під Маріуполем деморалізований-нові дані Міноборони.

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