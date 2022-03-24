В селе Обильное Мелитопольского района на Запорожье трое подростков обнаружили опасный предмет (вероятно мина или взрывоопасный боеприпас) и играли с ним пока он не сдетонировал. Об этом сегодня, 24-го марта, сообщает Запорожская ОГА.

Дети 2007, 2008, 2009 годов рождения были госпитализированы в Мелитопольскую больницу. Ребенок 2008 года находится в реанимации.

«Из-за усиления обстрелов в Запорожской области за последнюю неделю пострадали многие мирные жители. На линии огня остается все больше и больше неиспользованных боеприпасов и, к сожалению, наибольшую угрозу они представляют для детей. Такие остатки войны угрожают безопасности детей и приводят к травмам, увечьям потери жизни.

Руководство Запорожской областной военной администрации напоминает, что враг использует заминированные предметы, а также может сбрасывать противопехотные мины-бабочки. Еще одной опасностью являются неразорвавшиеся снаряды. И об этом нужно рассказывать детям. Ведь они могут выглядеть игрушки, мобильного телефона, шариковой ручки – начиненными взрывчаткой могут оказаться любые предметы» - сказано в сообщении.

Отметим, мины «бабочки» имеют необычную форму, а их корпус, изготовленный из пластика, может быть разного цвета. Родителям необходимо объяснить детям, насколько опасны такие предметы. Как бы ни было интересно, ее нельзя подбирать, ведь вред для здоровья и даже жизни очень серьезный.

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