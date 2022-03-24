Про це, як пише Politeka.net, йдеться у повідомленні Міністерства соціальної політики України.

Так, наголошується, що особи, які входять в склад добровольчих формувань територіальних громад, мають право на підвищенні норми пенсійного забезпечення, які передбачені для військовослужбовців з числа учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

У разі загибелі осіб, які входять в склад добровольчих формувань територіальних громад під час виконання завдань, членам їх сімей також надано право на підвищенні норми пенсійного забезпечення, які передбачені для членів сімей загиблих військовослужбовців.

Крім цього, особам, які входять в склад добровольчих формувань територіальних громад та приймають безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, надано право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

В міністерстві також уточнюють, що зміни набрали чинності з 21 березня 2022 року відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення норм, що регулюють питання визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни та членами сімей загиблих Захисників і Захисниць України, та надання їм соціальних гарантій".

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