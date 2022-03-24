Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в сообщении Министерства социальной политики Украины.

Так, отмечается, что лица, которые входят в состав добровольческих формирований территориальных общин, имеют право на повышение нормы пенсионного обеспечения, которые предусмотрены для военнослужащих из числа участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны.

В случае гибели лиц, которые входят в состав добровольческих формирований территориальных общин во время выполнения задач, членам их семей предоставлено право на повышении нормы пенсионного обеспечения, предусмотренные для членов семей погибших военнослужащих.

Кроме этого, лицам, которые входят в состав добровольческих формирований территориальных общин и принимают непосредственное участие в осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, предоставлено право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами - 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

В министерстве также уточняют, что изменения вступили в силу с 21 марта 2022 года в соответствии с Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уточнения норм, регулирующих вопросы определения категорий лиц, которые признаются ветеранами войны и членами семей погибших защитников и защитниц Украины, и предоставления им социальных гарантий".

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