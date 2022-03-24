Як пише Politeka.net, Віталій Кім - губернатор Миколаївської області, який став справжнім улюбленцем українок. Чиновник регулярно знімає відео і розповідає, як йдуть справи в області, при цьому фраза" Доброго ранку, ми з України " стала крилатою. Цього разу чиновник показав фото, на якому вмістилися понад 40 тисяч пенсій росіян.

"Середня пенсія в Росії становить за курсом ЦБ на 24.03.2022 приблизно 184 USD. Експертна оціночна вартість ракети X - 555 становить близько 7 500 000 USD без урахування витрат на пуск. На фото середня пенсія 40 760 осіб", - написав Віталій Кім.

"А, ні, схоже на середню пенсію 81 520 пенсіонерів, але це не точно", - зазначив чиновник, натякаючи, що ракети було дві.

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