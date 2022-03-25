Як пише Politeka.net, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що був викрадений депутат Корабельної районної ради, який є головою фракції "Європейська солідарність", Дмитро Афанасьєв.
Стало відомо, що 22 березня після розгону мітингу в Херсоні Дмитро захистив свою дружину, яку намагалися затримати. За це його жорстоко побили, в лікарні діагностували безліч гематоми і зламані ребра.
"У Херсоні викрали депутата Корабельної районної ради, голову фракції "європейська солідарність" Дмитра Афанасьєва.
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У вівторок, 22 березня, після розгону проукраїнського мітингу Дмитро захистив свою дружину, яку намагалися затримати. За це його жорстоко побили: в лікарні у чоловіка діагностували численні гематоми і зламані ребра.
Через дві години додому в сім'ю прибули з обшуком російські військові.
Окупанти знайшли посвідчення депутата райради, вилучили відео з камер спостереження та мобільні телефони членів сім'ї. Всіх чоловіків, що знаходилися в будинку, затримали, серед них були і друзі Дмитра", - написав депутат.
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