Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що відомий депутат був викрадений у Херсоні.

Як пише Politeka.net, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що був викрадений депутат Корабельної районної ради, який є головою фракції "Європейська солідарність", Дмитро Афанасьєв.

Стало відомо, що 22 березня після розгону мітингу в Херсоні Дмитро захистив свою дружину, яку намагалися затримати. За це його жорстоко побили, в лікарні діагностували безліч гематоми і зламані ребра.

"У Херсоні викрали депутата Корабельної районної ради, голову фракції "європейська солідарність" Дмитра Афанасьєва.

Це відомий на весь світ спортсмен, інструктор міжнародного класу,

тренер збірної команди України з таеквон-К ІТФ.

У вівторок, 22 березня, після розгону проукраїнського мітингу Дмитро захистив свою дружину, яку намагалися затримати. За це його жорстоко побили: в лікарні у чоловіка діагностували численні гематоми і зламані ребра.

Через дві години додому в сім'ю прибули з обшуком російські військові.

Окупанти знайшли посвідчення депутата райради, вилучили відео з камер спостереження та мобільні телефони членів сім'ї. Всіх чоловіків, що знаходилися в будинку, затримали, серед них були і друзі Дмитра", - написав депутат.

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