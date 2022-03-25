В Киевской области в результате попадания боеприпаса на нефтебазе начался пожар

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают в ГСЧС Украины.

«24 марта около 20:00 в с. Калиновка Фастовского района в результате обстрела произошло попадание боеприпасов в нефтебазу с последующим возгоранием. По состоянию на 6 год. 25 марта наблюдалось горение остатков нефтепродуктов в пределах обрушения резервуарного парка нефтебазы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что угрозы распространения пожара за пределы нефтебазы нет.

Добавим, в Киевской области украинские военные держат оборону и переходят в контрнаступление. Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.

«На Киевщине мы стоим, переходим в контрнаступление и двигаемся вперед», — заявил Денисенко.

По его словам, очень серьезные бои шли возле Барышевки, а также вблизи Бучи, Гостомеля, Ирпеня.

«Нам удалось достаточно много отразить, в том числе было уничтожено 12 танков, несколько самолетов, более 10 единиц бронированной техники, более 300 человек», — добавил Денисенко.

Ранее, 24 марта, российские оккупанты обстреляли окрестности Вышгорода Киевской области. В результате атаки была повреждена многоэтажка.

Напомним, украинские защитники в десятый раз разгромили оккупантов в Чернобаевке.

Также Politeka сообщала, что на Харьковщине оккупанты потерпели очередное фиаско, обстреляв самих себя.

Кроме того Politeka писала, что, по словам Арестовича, у оккупантов серьезные проблемы, фронт практически замер.