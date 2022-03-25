Незважаючи на вже введені обмежувальні заходи, російський бізнес знаходить обхідні шляхи і продовжує проводити операції в інших країнах.

Як пише Politeka.net, Україна пропонує ЄС повністю заблокувати транспортне сполучення з РФ. Про це повідомляється на сторінці Міністерства інфраструктури в телеграм-каналі.

Так, Міністерство інфраструктури України направило офіційне звернення до Європейської комісії з пропозиціями посилити економічний тиск на Російську Федерацію і Республіку Білорусь.

Незважаючи на вже введені обмежувальні заходи, російський бізнес знаходить обхідні шляхи і продовжує проводити операції в інших країнах. Таким чином наявні санкції повністю не досягають своєї мети. У зв'язку з цим Мінінфраструктури пропонує Європейському Союзу:

повністю заблокувати наземне і морське транспортне сполучення з Росією і Білоруссю;

заблокувати можливість перевезення вантажів і людей в Росію і Білорусь через територію Європейського Союзу і через його кордони;

заборонити надання митних послуг по товарах, що доставляються в Російську Федерацію і Республіку Білорусь.

Зокрема, зазначені заходи необхідні для зупинки поставки в країну-агресор товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися для військових потреб.

Раніше ми писали, українці вже 30-й день захищаються від російських окупантів. За цей час вдалося зупинити просування ворогів і зараз українці йдуть в контрнаступ. Радник глави МВС Антон Геращенко опублікував відео з полоненим окупантів, який розповів, як його танкова рота втратила безліч техніки, поки не вступала в бій.

Полонений пояснив, що по Україні їхали вони три дні. Також військовий зазначив, що втратив 8 одиниць техніки своєї роти. За цей час їм вдалося проїхати 120 км.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що ЗСУ припинили спроби ворога прорватися вперед.

Також раніше ми інформували про те, що війська РФ вдарили по інтернату для дітей і лікарні в Луганській області.

А до цього наш портал повідомляли про те, що Генштаб ЗСУ повідомив про позитивні зміни на фронті.