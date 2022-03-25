Несмотря на уже введенные ограничительные меры, российский бизнес находит обходные пути и продолжает проводить операции в других странах.

Как пишет Politeka.net, Украина предлагает ЕС полностью заблокировать транспортное сообщение с РФ. Об этом сообщается на странице Министерства Инфраструктуры в телеграм-канале.

Так, Министерство инфраструктуры Украины направило официальное обращение в Европейскую комиссию с предложениями усилить экономическое давление на российскую федерацию и Республику Беларусь.

Несмотря на уже введенные ограничительные меры, российский бизнес находит обходные пути и продолжает проводить операции в других странах. Таким образом имеющиеся санкции полностью не достигают своей цели. В связи с этим Мининфраструктуры предлагает Европейскому Союзу:

полностью заблокировать наземное и морское транспортное сообщение с Россией и Белоруссией;

заблокировать возможность перевозки грузов и людей в Россию и Беларусь через территорию Европейского Союза и через его границы;

запретить предоставление таможенных услуг по товарам, доставляемым в российскую федерацию и Республику Беларусь.

В частности, указанные меры необходимы для остановки поставки в страну-агрессор товаров двойного назначения, которые могут использоваться для военных нужд.

Ранее мы писали, украинцы уже 30-й день защищаются от российских оккупантов. За это время удалось остановить продвижение врагов и сейчас украинцы идут в контрнаступление. Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал видео с плененным оккупантов, который рассказал, как его танковая рота потеряла множество техники, пока не вступала в бой.

Пленный объяснил, что по Украине ехали они три дня. Также военный отметил, что потерял 8 единиц техники своей роты. За это время им удалось проехать 120 км.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что ВСУ пресекли попытки врага прорваться вперед.

Также ранее мы информировали о том, что войска РФ ударили по интернату для детей и больнице в Луганской области.

А до этого наш портал сообщали о том, что Генштаб ВСУ сообщил о положительных изменениях на фронте.