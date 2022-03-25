За попередніми даними, в результаті артобстрілу і авіаударів зазнали руйнування і численні пошкодження приватні будинки та інші житлові приміщення жителів Оріхова. Інформація про постраждалих громадян уточнюється. Про це повідомляє МВС України у Фейсбуці.

Наразі поліція документує наслідки обстрілів будинків мирного населення. Російські військові злочинці продовжують тактику залякування цивільного населення. Так, жителі Оріхова звернулися в поліцію з інформацією про пошкодження будинків, викликаних обстрілами.

"Пліцейські здійснили огляди та задокументували факти руйнування від обстрілів та завданих збитків. Проводиться перевірка щодо наявності постраждалих від обстрілів громадян. В умовах воєнного стану Запорізька поліція продовжує працювати в посиленому режимі " - сказано в повідомленні.

Також вчора за наказом Президента Зеленського відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими. Про це на сторінці у Фейсбук повідомила 24-го березня повідомила міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

«В обмін на 10 захоплених у полон окупантів ми витягли 10 наших військовослужбовців. Також сьогодні ми відправили до росіян 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси» - сказано в повідомленні.

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