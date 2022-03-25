Як пише Politeka.net, українська армія продовжує захищатися від російських окупаційних військ. Генштаб ЗСУ розповів, як зараз йдуть справи на фронті.
"Тривають заходи поповнення втрат окупаційних військ шляхом формування і відправлення в Білорусь зведених підрозділів зі складу 37-й омсбр (Кяхта), 5-ї отбр (Улан-Уде) 36-ї армії, 38-й омсбр (Екатеринославка) 35-ї армії, 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) тихоокеанського флоту збройних сил російської федерації", - було зазначено в публікації.
Також У Генштабі зазначили, що російські війська перейшли в оборону і намагаються утримати позиції по ряду
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