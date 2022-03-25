Генштаб ЗСУ розповів, як зараз йдуть справи на всіх напрямках фронту.

Як пише Politeka.net, українська армія продовжує захищатися від російських окупаційних військ. Генштаб ЗСУ розповів, як зараз йдуть справи на фронті.

"Тривають заходи поповнення втрат окупаційних військ шляхом формування і відправлення в Білорусь зведених підрозділів зі складу 37-й омсбр (Кяхта), 5-ї отбр (Улан-Уде) 36-ї армії, 38-й омсбр (Екатеринославка) 35-ї армії, 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) тихоокеанського флоту збройних сил російської федерації", - було зазначено в публікації.

Також У Генштабі зазначили, що російські війська перейшли в оборону і намагаються утримати позиції по ряду

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