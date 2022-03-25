Как пишет Politeka.net, украинская армия продолжает защищаться от российских оккупационных войск. Генштаб ВСУ рассказал, как сейчас обстоят дела на фронте.
"Продолжаются меры пополнения потерь оккупационных войск путем формирования и отправления в Беларусь сводных подразделений из состава 37-й омсбр (Кяхта), 5-й отбр (Улан-Удэ) 36-й армии, 38-й омсбр (Екатеринославка) 35-й армии, 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) тихоокеанского флота вооруженных сил русской федерации", - было отмечено в публикации.
Также в Генштабе отметили, что российские войска перешли в оборону и пытаются удержать позиции по ряду
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