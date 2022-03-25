Генштаб ВСУ рассказал, как сейчас обстоят дела на всех направлениях фронта.

Как пишет Politeka.net, украинская армия продолжает защищаться от российских оккупационных войск. Генштаб ВСУ рассказал, как сейчас обстоят дела на фронте.

"Продолжаются меры пополнения потерь оккупационных войск путем формирования и отправления в Беларусь сводных подразделений из состава 37-й омсбр (Кяхта), 5-й отбр (Улан-Удэ) 36-й армии, 38-й омсбр (Екатеринославка) 35-й армии, 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) тихоокеанского флота вооруженных сил русской федерации", - было отмечено в публикации.

Также в Генштабе отметили, что российские войска перешли в оборону и пытаются удержать позиции по ряду

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Также Politeka сообщала, что российских оккупант признался в своих преступлениях

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