З першого дня повномасштабного вторгнення в Україну ліквідували кілька високопоставлених офіцерів російської армії, сьогодні стало відомо про ліквідацію вже сьомого генерала.

Як пише Politeka.net, радник голови офісу Президента Олексій Арестович сьогодні, 25-го березня, підтвердив знищення генерал-лейтенанта Якова Володимировича Резанцева у своєму новому зверненні.

"Наші війська, як ми попередньо повідомляли, а тепер можемо сказати напевно, знищили командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ, генерал-лейтенанта Якова Володимировича Рязанцева. І це сталося - ви будете дуже сміятися – на аеродромі Чорнобаївка", – сказав Арестович.

Зазначимо, українські військові десятий раз вдарили по російським загарбникам на аеродромі Чорнобаївка під Херсоном і успішно тримають оборону.

Ми також писали, з першого дня повномасштабного вторгнення в Україну ліквідували кілька високопоставлених офіцерів російської армії, про загибель яких Кремль мовчить, заперечує або офіційно не підтверджує.

Підрозділами ЗСУ знищено:

генерал — майор Тушаєв Магомед-командир 141-го моторизованого полку Національної гвардії Чечні, ліквідований під Гостомелем;

генерал-майор Герасимов Віталій-перший заступник 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, убитий під Харковом;

генерал — майор Колесніков Андрій-командувач 29-ю загальновійськовою армією Східного військового округу, ліквідований 11 березня;

генерал-майор СУХОВЕЦЬКИЙ Андрій-заступник командувача 41-ю загальновійськовою армією Центрального військового округу, убитий 28 лютого під Маріуполем, а його смерть підтвердив президент РФ Володимир Путін;

полковник Захаров Андрій-командир 6-го полку (Чебаркуль) 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу, убитий під Києвом 9-10 березня;

полковник Порохня Сергій-командир 12-ї окремої гвардійської інженерної бригади Центрального військового округу;

полковник Ніколаєв ігор-командир 252-го мотострілецького полку 3-ї мотострілецької дивізії, убитий 15 березня під Харковом;

підполковник Агарков Юрій-командир 33-го мотострілецького полку гвардії;

підполковник Сафронов Дмитро-заступник командира бригади морської піхоти, ліквідований 6 березня під Харковом;

підполковник Єрмолін Михайло-командир дивізіону військової частини 12776;

полковник Ісайкін Віктор-загинув на початку березня, його смерть підтвердив глава Мордовської Республіки.

Нагадавши, Арестович повідомив про втечу ворога, що зараз відбувається під Києвом

А ще Politeka повідомляла, що Євросоюз прийняв рішення про важливу допомогу для України

Також Politeka писала, що президент Польщі жорстко відповів окупантам, які загрожують вторгненням