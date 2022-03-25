Як пише Politeka.net, радник голови офісу Президента Олексій Арестович сьогодні, 25-го березня, підтвердив знищення генерал-лейтенанта Якова Володимировича Резанцева у своєму новому зверненні.
"Наші війська, як ми попередньо повідомляли, а тепер можемо сказати напевно, знищили командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ, генерал-лейтенанта Якова Володимировича Рязанцева. І це сталося - ви будете дуже сміятися – на аеродромі Чорнобаївка", – сказав Арестович.
Зазначимо, українські військові десятий раз вдарили по російським загарбникам на аеродромі Чорнобаївка під Херсоном і успішно тримають оборону.
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Ми також писали, з першого дня повномасштабного вторгнення в Україну ліквідували кілька високопоставлених офіцерів російської армії, про загибель яких Кремль мовчить, заперечує або офіційно не підтверджує.
Підрозділами ЗСУ знищено:
- генерал — майор Тушаєв Магомед-командир 141-го моторизованого полку Національної гвардії Чечні, ліквідований під Гостомелем;
- генерал-майор Герасимов Віталій-перший заступник 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, убитий під Харковом;
- генерал — майор Колесніков Андрій-командувач 29-ю загальновійськовою армією Східного військового округу, ліквідований 11 березня;
- генерал-майор СУХОВЕЦЬКИЙ Андрій-заступник командувача 41-ю загальновійськовою армією Центрального військового округу, убитий 28 лютого під Маріуполем, а його смерть підтвердив президент РФ Володимир Путін;
- полковник Захаров Андрій-командир 6-го полку (Чебаркуль) 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу, убитий під Києвом 9-10 березня;
- полковник Порохня Сергій-командир 12-ї окремої гвардійської інженерної бригади Центрального військового округу;
- полковник Ніколаєв ігор-командир 252-го мотострілецького полку 3-ї мотострілецької дивізії, убитий 15 березня під Харковом;
- підполковник Агарков Юрій-командир 33-го мотострілецького полку гвардії;
- підполковник Сафронов Дмитро-заступник командира бригади морської піхоти, ліквідований 6 березня під Харковом;
- підполковник Єрмолін Михайло-командир дивізіону військової частини 12776;
- полковник Ісайкін Віктор-загинув на початку березня, його смерть підтвердив глава Мордовської Республіки.
Нагадавши, Арестович повідомив про втечу ворога, що зараз відбувається під Києвом
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