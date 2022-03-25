Как пишет Politeka.net, советник Главы Офиса Президента Алексей Арестович сегодня, 25-го марта, подтвердил уничтожение генерал-лейтенанта Якова Владимировича Резанцева в своем новом обращении.
"Наши войска, как мы предварительно сообщали, а теперь можем сказать наверняка, уничтожили командующего 49-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ, генерал-лейтенанта Якова Владимировича Рязанцева. И это произошло – вы будете очень смеяться – на аэродроме Чернобаевка", – сказал Арестович.
Отметим, украинские военные десятый раз ударили по российским захватчикам на аэродроме Чернобаевка под Херсоном и успешно держат оборону.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Под Киевом подорвали нефтебазу, что известно на данный момент: "Наблюдалось горение..."
"Самый бесполезный род войск": российский флот настиг большой позор у берегов Украины
«Начинают понимать»: в Крыму паника, украинская разведка выдала новый план Путина
"Был в единственном экземпляре": ВСУ показали, что им удалось уничтожить
Мы также писали, с первого дня полномасштабного вторжения в Украине ликвидировали несколько высокопоставленных офицеров российской армии, о гибели которых Кремль молчит, отрицает либо официально не подтверждает.
Подразделениями ВСУ уничтожены:
- генерал-майор Тушаев Магомед — командир 141-го моторизированного полка Национальной гвардии Чечни, ликвидирован под Гостомелем;
- генерал-майор Герасимов Виталий — первый заместитель 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, убит под Харьковом;
- генерал-майор Колесников Андрей — командующий 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа, ликвидирован 11 марта;
- генерал-майор Суховецкий Андрей — заместитель командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа, убит 28 февраля под Мариуполем, а его смерть подтвердил президент РФ Владимир Путин;
- полковник Захаров Андрей — командир 6-го полка (Чебаркуль) 90-й танковой дивизии Центрального военного округа, убит под Киевом 9-10 марта;
- полковник Порохня Сергей — командир 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады Центрального военного округа;
- полковник Николаев Игорь — командир 252-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии, убит 15 марта под Харьковом;
- подполковник Агарков Юрий — командир 33-го мотострелкового полка гвардии;
- подполковник Сафронов Дмитрий — заместитель командира бригады морской пехоты, ликвидирован 6 марта под Харьковом;
- подполковник Ермолин Михаил — командир дивизиона воинской части 12776;
- полковник Исайкин Виктор — погиб в начале марта, его смерть подтвердил глава Мордовской Республики.
Напомним, Арестович сообщил о бегстве врага, что сейчас происходит под Киевом
А еще Politeka сообщала, что Евросоюз принял решение о важной помощи для Украины
Также Politeka писала, что президент Польши жестко ответил оккупантам, которые угрожают вторжением