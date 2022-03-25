Окупант також каже, що вони просто тікають під постійним вогнем наших захисників.

Як пише Politeka.net, сьогодні на сторінці в соціальній мережі Фейсбук МВС України показали запис з ще одним окупантом, який почав усвідомити весь жах того, що відбувається в Україні через російські війська. Представлений діалог з військовим з РФ, який розповідає про свої враження від вторгнення.

"Мрії російських загарбників розбиваються так само швидко, як міфи про непереможну армію «асвабадітелей». Так, окупанти сподівалися 25 березня вже повернутися додому. А зараз сьогодні їх єдина надія на порятунок – потрапити під потенційну ротацію.

"Чесно, сьогодні вже їхали, сподівалися, що нас виводять, але чогось заїхали в бандердеревню і встали тут»,-каже окупант в перехопленій СБУ розмові.

Окупант також каже, що вони просто тікають під постійним вогнем наших захисників. Війська РФ навіть нещодавно залишили своїх командирів, потім шукали їх, але ті «швидше за все, потрапили в полон або загинули».

Повідомляється і про прапорщика, який нездоровою поведінкою стурбував окупантів і ті відібрали у нього зброю.

Ми також писали, українська армія продовжує захищатися від російських окупаційних військ. Генштаб ЗСУ розповів, як зараз йдуть справи на фронті.

"Тривають заходи поповнення втрат окупаційних військ шляхом формування і відправлення в Білорусь зведених підрозділів зі складу 37-й омсбр (Кяхта), 5-ї отбр (Улан-Уде) 36-ї армії, 38-й омсбр (Екатеринославка) 35-ї армії, 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) тихоокеанського флоту збройних сил російської федерації", - було зазначено в публікації.

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