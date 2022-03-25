Оккупант также говорит, что они просто убегают под постоянным огнем наших защитников.

Как пишет Politeka.net, сегодня на странице в социальной сети Фейсбук МВД Украины показали запись с еще одним оккупантом, который начал осознать весь ужас происходящего в Украине из-за российских войск. Представлен диалог с военным из РФ, который рассказывает о своих впечатлениях от вторжения.

«Мечты российских захватчиков разбиваются так же быстро, как мифы о непобедимой армии «асвабадителей». Так, оккупанты надеялись 25 марта уже вернуться домой. А сейчас сегодня их единственная надежда на спасение – попасть под потенциальную ротацию.

«Честно, сегодня уже ехали, надеялись, что нас выводят, но чего-то заехали в бандердеревню и встали здесь», – говорит оккупант в перехваченном СБУ разговоре.

Оккупант также говорит, что они просто убегают под постоянным огнем наших защитников. Войска РФ даже недавно оставили своих командиров, потом искали их, но те «скорее всего, попали в плен или погибли».

Сообщается и о прапорщике, который нездоровым поведением обеспокоил оккупантов и те отобрали у него оружие.

Мы также писали, украинская армия продолжает защищаться от российских оккупационных войск. Генштаб ВСУ рассказал, как сейчас обстоят дела на фронте.

"Продолжаются меры пополнения потерь оккупационных войск путем формирования и отправления в Беларусь сводных подразделений из состава 37-й омсбр (Кяхта), 5-й отбр (Улан-Удэ) 36-й армии, 38-й омсбр (Екатеринославка) 35-й армии, 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) тихоокеанского флота вооруженных сил русской федерации", - было отмечено в публикации.

Напомним, на Запорожье показали последствия обстрелов домов мирного населения

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