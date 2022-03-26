В результаті збройної агресії РФ в Україні загинули 136 дітей. Про це повідомляє 25-го березня офіс Генерального прокурора на сторінці у Фейсбуці.

Станом на ранок 31 доби повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі загинули 136 дітей.

Поранення різного ступеня тяжкості отримали 199 дітей. Найбільше постраждало дітей у Київській-64, Харківській – 44, Донецькій – 50, Чернігівській – 38, Миколаївській – 28, Луганській – 25, Запорізькій – 17, Херсонській – 20, столиці – 16, Житомирській – 15, та Сумській – 14 областях.

Вчора в результаті обстрілу окупантів в Донецькій області загинула 9-річна дитина, ще одна отримала поранення. 24-го Березня 13-річна дівчинка з селища Миколаївської області через обстріли військ агресора військовими отримала численні поранення обличчя.

23 березня сім'я з 11-річним хлопчиком отримали тілесні ушкодження у вигляді осколкових поранень під час обстрілів окупантів пішохідного мосту в Чернігові.

Ми також писали, серед країн-членів НАТО зросла підтримка введення миротворців в Україну.

Про це заявив Прем'єр-міністр Польщі Матуеш Моравецький.

«Ми вже знаємо із засобів масової інформації за попередні кілька днів, що були позитивні реакції з Данії та Литви. Сьогодні я можу сказати, що інші держави-члени висловили своє схвалення, але вони також очікують певної підтримки і загального голосу з боку НАТО. Ми також наголошуємо, що це має бути місія НАТО», – сказав він.

Раніше президент Польщі жорстко відповів окупантам, які загрожують вторгненням: "будемо твердо стояти!"

Нагадаємо, в Польщі поклали око на Калінінград: "під російською окупацією з 1945-го року"

Нагадавши, Зеленський звернувся до НАТО з приводу бойових літаків