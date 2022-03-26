В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 136 детей. Об этом сообщает 25-го марта Офис Генерального прокурора на странице в Фейсбуке.

По состоянию на утро 31 суток полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в нашем государстве погибли 136 детей.

Ранения разной степени тяжести получили 199 детей. Больше всего пострадало детей в Киевской – 64, Харьковской – 44, Донецкой – 50, Черниговской – 38, Николаевской – 28, Луганской – 25, Запорожской – 17, Херсонской – 20, столице – 16, Житомирской – 15, и Сумской – 14 областях.

Вчера в результате обстрела оккупантов в Донецкой области погиб 9-летний ребенок, еще один получил ранения. 24-го марта 13-летняя девочка из поселка Николаевской области из-за обстрелов войск агрессора военными получила многочисленные ранения лица.

23 марта семья с 11-летним мальчиком получили телесные повреждения в виде осколочных ранений во время обстрелов оккупантов пешеходного моста в Чернигове.

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Об этом заявил Премьер-министр Польши Матуеш Моравецкий.

«Мы уже знаем из средств массовой информации за предыдущие несколько дней, что были положительные реакции из Дании и Литвы. Сегодня я могу сказать, что другие государства-члены выразили своё одобрение, но они также ожидают определённой поддержки и общего голоса со стороны НАТО. Мы также подчеркиваем, что это должна быть миссия НАТО», – сказал он.

Ранее президент Польши жестко ответил оккупантам, которые угрожают вторжением: "Будем твердо стоять!"

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